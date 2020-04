Aumenta la velocidad de tu internet en casa y sé responsable con su uso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Covid-19 en las últimas semanas ha cambiado el estilo de vida digital de las personas; en estos momentos, todos se encuentran en casa y las telecomunicaciones cumplen un papel importante en mantener a las familias siempre conectadas. Por tal razón, es indispensable que todos hagan uso responsable del internet, de esta manera ayudará a que la red esté más descongestionada y que todas las personas se puedan comunicar.



Los operadores de telecomunicaciones han aumentado la capacidad de banda ancha y han robustecido la infraestructura en la medida de lo posible. Sin embargo, te ayudamos con unos cuantos tips sobre el uso responsable de internet, que serán de mucho apoyo para que puedas tener un mejor rendimiento de tu internet en casa:



1. Calcula tu velocidad de Internet: si no sabes cuál es la velocidad con la que cuentas en casa, entonces no conocerás si ha mejorado, por lo que te recomendamos ingresar a https://www.speedtest.net/es y comprobar tu velocidad.



2. Reiniciar la red: en muchas ocasiones nuestro router necesita un reinicio para que se restablezcan las configuraciones, de esta manera nuestra conectividad puede volver a funcionar con normalidad.



3. Revisa la cantidad de dispositivos conectados: la funcionalidad de tu internet dependerá de tu ancho de banda y la cantidad de dispositivos conectados a la misma, puede ser que alguno de los miembros de tu familia les guste jugar video juegos en línea, ver contenido en streaming, videos etc. Esto puede minimizar tu velocidad. Por lo que te recomendamos hacer uso de la menor cantidad de dispositivos posibles.



4. Optimiza tu actividad: cuando navegamos en internet, usualmente lo hacemos en diferentes sitios que consumen grandes cantidades de banda ancha, por lo tanto, si no quieres que la velocidad de la red se vea minimizada, navega en horas de poco tráfico, así todos en casa podrán estar conectados.



5. Cuenta con un antivirus: los virus, malware y los spyware reducen tu capacidad de navegación considerablemente, por lo que siempre hay que estar atentos a hacer una revisión de tu pc o tu dispositivo móvil.



6. Visualiza contenido en estándar: a todos nos gusta ver contenido en HD en las plataformas de streaming, sin embargo, ver el contenido en calidad estándar nos permitirá consumir menos cantidad de banda ancha. Ver el contenido en compañía en un solo dispositivo ayudará a que la red no se congestione.