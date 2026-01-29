Nuevo gabinete de Gobierno
Denuncia, nuevamente, a Roosevelt Hernández
La denuncia fue presentada por la abogada Karla Romero, quien detalló que la acción legal consta de 95 folios y fue interpuesta por la comisión de los delitos de injurias y calumnias. Video cortesía
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 15:01
El Heraldo Videos
Videos
Denuncia, nuevamente, a Roosevelt Hernández
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Justicia impone 24 años de prisión a Franklin Vega por asesinato y violencia doméstica
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura inicia su mandato priorizando salud, fideicomisos y transparencia gubernamental
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Cronología completa: cómo ocurrió la muerte de la pareja en Tatumbla
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Peregrina procedente de Guajiquiro acude a la Basílica de Suyapa en oración por su salud
Marbin López
Videos Honduras
Asfura asume la Secretaría de Salud e implementa plan para reducir la mora quirúrgica
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Rector Carlos Magno: “La Virgen de Suyapa nos une en su amor” en su 279 aniversario
Marbin López
Videos entretenimiento
Exclusiva: Los Rabanes presentan su nuevo tema “La Maskara”, lleno de ritmo y buena vibra
Melissa López
Videos Honduras
Copeco garantiza logística y seguridad para miles de peregrinos
Marbin López
Videos Honduras
Policía Nacional anuncia cierres de vías en Tegucigalpa durante festividades de la Virgen de Suyapa
Marbin López
Videos Honduras
Más de 1,000 uniformados aseguran la seguridad en la Basílica de Suyapa, informa Capitán Mario Rivera
Marbin López
Videos Honduras
Con oración y devoción, Carlos Magno recibe a peregrinos en la Basílica de Suyapa
Marbin López