Denuncia, nuevamente, a Roosevelt Hernández

La denuncia fue presentada por la abogada Karla Romero, quien detalló que la acción legal consta de 95 folios y fue interpuesta por la comisión de los delitos de injurias y calumnias. Video cortesía

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 15:01
