  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Policía Nacional anuncia cierres de vías en Tegucigalpa durante festividades de la Virgen de Suyapa

Miguel Martínez Madrid, comisionado general de la Policía Nacional, informó que los cierres de algunas vías se realizarán de manera paulatina y únicamente cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante las festividades en la Basílica de Suyapa.

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 11:29
El Heraldo Videos