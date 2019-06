Facebook modifica sus términos de uso para aclarar cómo obtiene dinero

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Facebook ha modificado la redacción de sus términos de uso a fin de aclarar cómo saca dinero de la información personal de sus usuarios, en un reflejo de la manera en que está tratando de satisfacer las exigencias de los reguladores estadounidenses y europeos que le han pedido asegurarse de que los usuarios sepan bien las consecuencias de usar la red social.



Las modificaciones, anunciadas el jueves, son en gran parte cosméticas y no alteran las políticas fundamentales de Facebook.



Facebook ha sido criticada por reguladores en Europa y en Estados Unidos por la manera como usa la información personal recolectada de sus usuarios y de cómo les mantiene enterados de lo que hace con esos datos.



La empresa dijo que hizo las modificaciones tras consultar con una asociación de consumidores europea y con entes reguladores de diversas partes del mundo.



La Comisión Europea recordó que en abril le pidió a Facebook hacer esos cambios “para informarle claramente a los consumidores sobre las maneras en que esa red social se financia”.



La nueva declaración de Facebook dice así: "En vez der hacer que usted le pague a Facebook por los productos y servicios que ofrecemos, al usar los Productos Facebook cubiertos por estas condiciones, usted accede a que nosotros le mostremos anuncios publicitarios de negocios y organizaciones que nos pagan para mostrarlos dentro y fuera de los Productos Facebook”.



El texto aclara que aun si un usuario elimina material del website, ese material podría quedar guardado en los servidores de Facebook por 90 días. Establece que violar las normas de la compañía podría llevarla a sacar contenidos de ese usuario y explica que todo usuario es propietario de los contenidos que colocan en línea, aunque Facebook podrá usarlos.



Las nuevas normas se extienden casi 10 páginas, con lo que Facebook sigue teniendo el mismo problema que muchas empresas: la gente casi nunca lee las condiciones del contrato.



Facebook colocará las nuevas condiciones en su blog, que entrarán en vigencia a partir del 31 de julio, pero no obligará a cada usuario a aprobarlas de nuevo. Tampoco promoverá las condiciones en la página de cada usuario. La compañía manifestó que no está obligando a la gente a volver a dar su aprobación al acuerdo porque solamente está aclarando las condiciones, no cambiándolas.



Facebook, junto con otras grandes empresas tecnológicas, ha estado bajo intensa vigilancia por la manera como protege los datos personales de usuarios y por la manera en que lucra de éstos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está investigando a la red social por sus prácticas de protección de privacidad.

