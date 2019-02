WhatsApp pedirá que autorices si quieres ser agregado a un grupo o no  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp está en constante evolución de sus aplicaciones y los chats grupales son parte de ello. Este año, la aplicación dispondrá una opción que pedirá tu autorización para que puedan agregar a un grupo.



Tú decidirás si quieres o no que te agreguen a los grupos, esto evitara que termines en chats indeseables.



La herramienta aún no está disponible, pero fue adelantada por el sitio de tecnología WABetaInfo, detalla Infobae. WaBetaInfo documenta los avances y novedades de la app de mensajería instantánea.



Los desarrolladores buscan que la aplicación funcione tanto para iOS como para Android.

Lea: ¿Por qué no es tan seguro el sistema de reconocimiento facial en la nueva actualización de WhatsApp?



La herramienta estará dentro del menú de Configuración de privacidad de la plataforma. Para habilitar la función "invitación a grupo" habrá que seguir los siguientes pasos: Configuración de WhatsApp > Cuenta > Privacidad > Grupos.



Al llegar al último apartado, el usuario elige quién puede agregarlo a los grupos entre las opciones: "todos", "mis contactos" o "nadie". De esta manera, el usuario recibirá una solicitud para unirse al chat mediante el sistema de invitación.



A su vez, cuando un administrador no pueda agregar al usuario, se creará un nuevo chat, dentro de la plataforma de ese usuario, donde éste podrá elegir entre "aceptar" o "rechazar" para responder si definitivamente se quiere ser parte de ese grupo o no.



Se contará con un plazo de 72 horas para evaluar la invitación. En caso de no aceptarla, la invitación caducará y el usuario no podrá unirse hasta que se envíe una nueva solicitud.