VIDEO: Cámara capta el momento en que militar muere tras chocar en Cofradía

Cortés, Honduras.- Cristian Chávez, de 22 años, un militar activo del Segundo Batallón de Artillería, falleció la noche del miércoles -29 de julio- tras sufrir un accidente de tránsito en la colonia Miramontes, en Cofradía, Cortés.

El hecho se registró cuando Chávez se conducía en una motocicleta e impactó contra un vehículo tipo turismo en una de las intersecciones de ese sector.

Una cámara de seguridad del lugar captó el momento del accidente. En las imágenes se observa que el motociclista circulaba por la zona durante la noche y ambos vehículos venían con las luces encendidas.