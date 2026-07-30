VIDEO: Cámara capta el momento en que militar muere tras chocar en Cofradía

Cortés, Honduras.- Cristian Chávez, de 22 años, un militar activo del Segundo Batallón de Artillería, falleció la noche del miércoles -29 de julio- tras sufrir un accidente de tránsito en la colonia Miramontes, en Cofradía, Cortés.
El hecho se registró cuando Chávez se conducía en una motocicleta e impactó contra un vehículo tipo turismo en una de las intersecciones de ese sector.
Una cámara de seguridad del lugar captó el momento del accidente. En las imágenes se observa que el motociclista circulaba por la zona durante la noche y ambos vehículos venían con las luces encendidas.
De acuerdo con el video, Chávez se conducía a alta velocidad y no se detuvo antes de llegar a la intersección donde ocurrió la colisión.
En el video se observa que la motocicleta chocó contra la parte frontal de un Hyundai Elantra negro y, tras el impacto, el joven cayó al duro pavimento.
Cristian Chávez residía en la colonia Gracias a Dios de Cofradía y era originario de la aldea San Isidro, ubicada en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara.
Familiares y conocidos informaron que Chávez formaba parte de las Fuerzas Armadas de Honduras como miembro activo del Segundo Batallón de Artillería.
A la escena llegaron las autoridades policiales y miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones que determinen las causas del accidente.