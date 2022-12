Luto y dolor en velorio del niño que murió por la explosión de un mortero en San Pedro Sula

“Eran más de las 12:00 y estaba con mi familia adentro comiendo, el niño salió a la carrera a la pulpería a comprar, cuando me dijeron que a mi hijo lo había matado un mortero, salimos a la carrera y lo vimos muerto”, contó la madre del niño.

La mujer recordó que la noche del 24 le dijo a su hijo que no salieran y que se acostaran debido a que estaba lloviendo. “Me dijo: no, mamá, yo me quiero poner la ropa nueva que me compró, y le dije: mejor no salgamos”, contó, al decir que no acostumbraba comprarle cohetes.

El cadáver del niño fue llevado a la morgue del Ministerio Público, hasta donde llegó su familia y les fue entregado el 25 de diciembre a las 11:14 de la mañana y posteriormente llevado a su humilde vivienda en la colonia Guadalupe.

“Duele bastante, es una luz que se apaga a corta edad. Ojalá que la gente que vende eso piense que le está vendiendo la muerte a un niño; él no lo compró, se lo encontró en la calle”, dijo Marcos Sabillón, tío político del menor.