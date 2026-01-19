Vehículo embiste a motociclistas en Mercado de Lempira

Lempira, Honduras.- Un accidente de tránsito registrado este domingo en las inmediaciones del Mercado Central de Gracias , en el departamento de Lempira, dejó al menos seis personas lesionadas y materiales dañados en varios puestos de venta del sector.

De acuerdo con información preliminar, un automóvil tipo turismo que circulaba por la zona ingresó de forma descontrolada al área comercial, impactando primero a una motocicleta en la que se trasladaban tres personas y, posteriormente, a varios peatones que se encontraban realizando compras.

Testigos señalaron que el conductor del vehículo perdió el control de manera repentina, lo que derivó en la secuencia de colisiones dentro del concurrido mercado.

Las primeras indagaciones apuntan a una posible falla en el sistema de aceleración del automóvil, lo que habría impedido que el conductor lograra frenar un tiempo antes de arremeter contra las personas y los locales.

Equipos de socorro, junto a autoridades municipales y agentes de Tránsito, acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos y acordonar la zona, a fin de evitar mayores riesgos.

Entre las personas trasladadas a un centro asistencial figura el conductor del automóvil, así como otros ciudadanos afectados durante el incidente. Según los informes médicos iniciales, todos se encontraron conscientes al momento de ser evacuados.