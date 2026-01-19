Capturan a un sujeto que mató a mujer en el cementerio de El Progreso

El Progreso, Yoro.- Otra mujer se convirtió la noche del sábado en la nueva víctima de la violencia en el país. Se trata de Silvia Angelina Padilla Tejada, de 36 años de edad, a quien su victimario la atacó a machetazos tras llevarla a una zona desolada cercana al cementerio del sector de Agua Blanca Norte, en El Progreso, Yoro.

Como presunto responsable de la muerte de Padilla Tejada, la Policía capturó ayer en la colonia Núñez a Cristian Samuel López de 31, con quien la mujer mantenía una relación sentimental.

Edgardo Barahona, portavoz policial en San Pedro Sula, informó que la aprehensión de López se realizó producto de las diligencias investigativas que lo ubican junto a la mujer horas antes de que ella fuera encontrada sin vida.

"Como móvil del crimen manejamos problemas derivados por la relación amorosa que la pareja mantenía. Testigos indican que los vieron caminando juntos cerca de la colonia Núñez, horas antes de que la mujer apareciera muerta", explicó Barahona.

Al menos siete mujeres han perdido la vida de forma violenta en el país en lo que va de enero, según reporte oficial.