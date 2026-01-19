Registran 90 muertes en accidentes viales en el país en lo que va de 2026

A nivel nacional son al menos 90. Serrano murió el viernes 16 de enero debajo del puente a desnivel de la 27 calle de San Pedro Sula, luego de impactar con una barda de concreto cuando se conducía en el autobús rapidito de la ruta Felipe Zelaya, con el que se ganaba la vida como chofer.

Tegucigalpa, Honduras.- José Omar Serrano, de 37 años de edad es la última de las 28 víctimas mortales que dejan los accidentes viales en el departamento de Cortés en lo que va de 2026.

Informes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalan que Honduras suma 90 personas muertas producto de percances viales en los primeros 18 días de enero. César Aguilar, portavoz de la DNVT, lamentó que solo los primeros 15 días del año, el país contabilizó 82 personas fallecidas por accidentes de tránsito.

A estos se suman ocho personas más que perecieron durante el fin de semana. “Los accidentes viales siguen cobrando vidas en el país y solo el fin de semana se registraron 63 percances en los que murieron ocho personas.

La cifra supera a la del año pasado, en donde hubo 54 personas fallecidas; es decir, este año llevamos 36 víctimas más en comparación al mismo período de 2026”, detalló el funcionario.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aguilar que de las 90 víctimas, el 35% eran conductores de motocicletas, por lo que hizo un llamado a la población para que sea más prudente al momento de conducir sus vehículos y motocicletas. "Le insistimos a la ciudadanía sobre la importancia de conducirse con responsabilidad.