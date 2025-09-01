  1. Inicio
  2. · Sucesos

Vehículo con denuncia de robo aparece en carpa política en Tegucigalpa

Automóvil robado hace más de cuatro meses fue hallado en el bulevar Suyapa durante un acto electoral

  • 01 de septiembre de 2025 a las 13:19
Vehículo con denuncia de robo aparece en carpa política en Tegucigalpa

El carro fue ubicado en una carpa política del Partido Liberal en Tegucigalpa.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un automóvil que fue reportado como robado hace más de cuatro meses apareció en la capital, durante el inicio oficial de la campaña política en Honduras.

El vehículo, registrado a nombre de la empresa Ediciones y Publicaciones Periodísticas, fue ubicado sobre el bulevar Suyapa, estacionado junto a una carpa de promoción electoral del Partido Liberal.

De acuerdo con la denuncia presentada por la empresa, el caso se encuentra en poder de la Fiscalía de Delitos Comunes.

La institución afirma haber entregado la documentación que respalda la propiedad del automotor, aunque asegura no haber recibido avances en el proceso de recuperación.

Por su parte, la Supervisión Nacional de la Fiscalía informó que mantiene abierta una investigación disciplinaria relacionada con este caso, con el objetivo de determinar el cumplimiento de los procedimientos internos.

Mientras tanto, la empresa denunciante sigue a la espera de una respuesta formal del Ministerio Público sobre la situación legal de su vehículo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias