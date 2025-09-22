Una fue hallada en un río y otra fue asesinada en su vivienda: doble femicidio en Lempira

Lempira, Honduras.- Dos mujeres perdieron la vida de manera violenta este fin de semana en diferentes hechos registrados en el departamento de Lempira, occidente de Honduras. La mañana de este domingo 21 de septiembre, autoridades policiales reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el río El Salado, a la altura de la aldea El Tablón, municipio de Gracias.

De acuerdo con la denuncia recibida a través del sistema de emergencias 911 a las 10:44 a.m., un ciudadano que transitaba por la zona observó el cadáver flotando y alertó de inmediato a la Policía Nacional. Agentes confirmaron en el lugar que se trataba de una mujer que estaba semidesnuda y con los pies atados con una soga. Hasta el momento, la identidad de la víctima y las causas de su muerte no han sido determinadas.

Otra fue asesinada en su vivienda

Un día antes, la noche del sábado 20 de septiembre, otra mujer fue asesinada en la comunidad de La Montañita, municipio de La Iguala, también en Lempira. La víctima fue identificada como Alejandrina Portillo, de 47 años, quien fue atacada con arma de fuego en el interior de su vivienda. Un hombre en presunto estado de ebriedad ingresó a la casa y disparó contra ella. Como hipótesis preliminar, las autoridades manejan que el crimen estaría relacionado con conflictos personales por la disputa de una parcela de tierra. Pese a que sus familiares intentaron trasladarla de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, los médicos confirmaron su fallecimiento.