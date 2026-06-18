Un juicio policial por la muerte de un empresario en San Pedro Sula

En la audiencia preliminar, el Ministerio Público formalizó la acusación, dio lectura de los hechos y presentó las pruebas que vincularían al policía, quien enfrenta el delito de complicidad en el delito de asesinato.

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez resolvió decretar el auto de apertura al juicio oral y público en la causa que se le sigue al agente policial Alexis David Ramírez Pérez, por su supuesta participación en el asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero , ocurrido en San Pedro Sula.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Alexis Ramírez Pérez es señalado por el delito de complicidad en el asesinato de Franklin Villeda Caballero, un crimen ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de febrero de 2025. Su cuerpo fue hallado calcinado un día después en la aldea Las Vegas, Pimienta, Cortés.

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que el asesinato habría sido planificado con antelación. Según las autoridades, la víctima acudió a un hotel ubicado en la avenida Circunvalación, en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula, tras ser citada a una supuesta reunión de negocios relacionados con la compra de una propiedad en Tocoa.

En el encuentro participaron un abogado y otros dos hombres. Los cuatro ingresaron a la habitación 201 del establecimiento, donde permanecieron durante varias horas, según la reconstrucción realizada por los investigadores.

La DPI también documentó movimientos considerados sospechosos antes del crimen. Uno de los involucrados salió del hotel y se dirigió hacia la salida a La Lima, donde compró 14 toallas que posteriormente llevaron de regreso al establecimiento.

Horas más tarde, durante la madrugada, dos de los sospechosos abandonaron el hotel transportando varias maletas en un carrito cargador. Posteriormente, cargaron el equipaje en un vehículo tipo pick-up Toyota gris y se desplazaron por distintos sectores de la ciudad.

La investigación señala que, después de abandonar el hotel, los individuos se dirigieron hacia una gasolinera ubicada en el bulevar del sur y continuaron su recorrido por el bulevar Juan Pablo II. Posteriormente, trasladaron el cuerpo de la víctima hasta un baldío solar utilizado como basurero en el municipio de Pimienta, Cortés.

Fue en la colonia Las Vegas de Pimienta donde las autoridades forenses realizaron el levantamiento del cuerpo del empresario.