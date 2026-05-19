Tres personas muertas deja accidente de tránsito en Jesús de Otoro, Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tres personas perdieron la vida la noche del lunes en un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como Las Piñas, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá.

De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas se transportaron en una motocicleta cuando fueron embestidas por una rastra que se volcó en la carretera. El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y pobladores de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Alfaro y Milton Alfaro, ambos originarios de El Carmen, Lepaera, Lempira. La tercera persona fallecida respondía al nombre de Pompilio Pineda.