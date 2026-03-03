En Talanga, Francisco Morazán, hallan a menor de 15 años desaparecida en Guatemala

Francisco Morazán, Honduras.- Tras cinco días desaparecida, fue encontrada una estudiante guatemalteca de 15 años de edad, quien habría sido raptada el pasado jueves 26 de febrero.
La Unidad Departamental de Policía N.8 (UDEP-8), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Policía Internacional (Interpol), logró la localización de la menor, quien contaba con Notificación Amarilla.
Versiones de la madre de la menor indican que ambas se encontraban en una estación de autobuses en Guatemala, cuando de manera repentina la adolescente fue llevada en una motocicleta con rumbo desconocido.
Posteriormente, la progenitora interpuso la denuncia correspondiente y se activó la alerta migratoria ante las autoridades de la República de Guatemala.
Tras recibir la notificación internacional, las autoridades hondureñas activaron de inmediato los protocolos de búsqueda e investigación, lograron ubicar a la menor en el barrio El Centro del municipio de Talanga, Francisco Morazán.
La menor fue trasladada a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la ciudad de Tegucigalpa, donde permanecerá bajo resguardo institucional.