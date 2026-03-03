En Talanga, Francisco Morazán, hallan a menor de 15 años desaparecida en Guatemala

Francisco Morazán, Honduras.- Tras cinco días desaparecida, fue encontrada una estudiante guatemalteca de 15 años de edad, quien habría sido raptada el pasado jueves 26 de febrero.

La Unidad Departamental de Policía N.8 (UDEP-8), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Policía Internacional (Interpol), logró la localización de la menor, quien contaba con Notificación Amarilla.

Versiones de la madre de la menor indican que ambas se encontraban en una estación de autobuses en Guatemala, cuando de manera repentina la adolescente fue llevada en una motocicleta con rumbo desconocido.