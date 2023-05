“Son mis dos hijos”: padre de hermanos que fueron raptados y asesinados en carretera al sur

El doliente progenitor continuó relatando que “cuando entraron nos tiraron al suelo, sólo dijeron -¿Dónde está Bryan Alexander?-, entonces le digo, aquí no hay ninguno. En eso uno de ellos (secuestrador) dijo -”este es, este cipote sólo tiene 18 años, el trabaja en un bus de cobrador-”.

“Nosotros estábamos acostados, a las 12 en punto llegaron unos hombres con uniforme de la DPI, pero cuando yo los miré que todos andaban con tenis blancos, yo dije -estos no son policías-”, relató Carlos contando cómo había sucedido el rapto desde tempranas horas de este lunes.

De ahí los criminales agarraron a uno de los jóvenes y procedieron a llevárselo, según contó el padre esta pesadilla “lo hicieron en cinco minutos”. El primer joven raptado respondía al nombre de Gary Bryan.

El padre de familia después de unos minutos reaccionó “cuando eran las 12:15 a.m, mire el teléfono y dije yo, voy a llamar al 911, me atendieron y me mandaron la patrulla del cruce”, aseguró Hernández.