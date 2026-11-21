Tegucigalpa, Honduras.-Seis personas capturadas y el decomiso de catorce kilos de cocaína, armas de fuego, indumentaria policial y dinero, fue el resultado de varios allanamientos ejecutados en diferentes puntos de la capital. Equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en apoyo a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en el marco de la Agencia Nacional Contra el Crimen, ejecutaron en las ultimas horas operaciones de allanamiento en varios objetivos ubicados en Comayagüela.

El informe establece que las operaciones se llevaron a cabo en la Residencial Hacienda Real, Residencial Santa Cruz, colonia Centro América y en otros puntos de la capital. Tras las acciones las autoridades retuvieron a seis personas y se les decomisó: tres armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros con su respectivo cargador.