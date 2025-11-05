Sala Penal deja en firme condena de 15 años de cárcel contra los hermanos Tábora

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la condena de 15 años de reclusión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, ambos de oficio carniceros y creadores de contenido en TikTok, hallados culpables del homicidio de su primo José Antonio Montoya Tábora.

El alto tribunal declaró no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los condenados, confirmando la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula el 7 de febrero de 2023.

Con esta resolución, la Corte ratifica la condena y declara firme y ejecutable la sentencia, validando el trabajo investigativo y acusatorio presentado por el Ministerio Público (MP).

Según las investigaciones, el crimen se registró el 20 de octubre de 2015, en el área de carga y descarga del Mercado Medina, donde los hermanos Tábora —propietarios de un local de venta de carne— sostuvieron una fuerte discusión con su primo José Antonio Montoya Tábora, también comerciante del mismo rubro.

La disputa se tornó violenta cuando los hermanos desenfundaron armas de fuego y dispararon contra su pariente, causándole heridas graves.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La víctima fue trasladada a una clínica privada, donde falleció poco después a consecuencia de los disparos.

"La decisión de la Sala de lo Penal marca la culminación de un proceso judicial de casi una década, durante el cual el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad penal de los acusados, garantizando que cumplan la pena impuesta de 15 años de prisión", informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.