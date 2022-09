Defensa de Rosa Elena Bonilla presentará recurso de casación tras condena de 14 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos Berganza, abogado defensor de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, anunció que en los próximos días se presentará un recurso de casación luego que este miércoles recibiera una sentencia de 14 años, 1 mes y cinco días por los delitos de apropiación indebida y fraude.

Además, la esposa del expresidente “Pepe” Lobo deberá pagar una multa de 13 millones 812 mil 848 lempiras, que es el doble de lo defraudado.

En ese sentido, Berganza aseguró que la sentencia “tiene un problema que está condenando a la señora Rosa Elena Bonilla por unos hechos de los cuales ya fue absuelta mediante una sentencia anterior y que fue declarada firme y ejecutable por parte de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Detalló que en el delito de apropiación indebida por el que es señalada: “No se puede juzgar a una persona por los mismos hechos dos veces y a ella se le absolvió y ahora se le condena por los hechos que ya se había absuelto en aquella ocasión”.

Sobre el delito de fraude refirió que en una sentencia de casación se estableció que el tribunal no es capaz de decir por qué esos son fondos públicos.

“En este mismo momento no va a ser posible que ese tribunal diga que son fondos públicos cuando el dinero que manejó la señora Bonilla es en dólares y el presupuesto de la República está en lempiras”, afirmó.

Agregó: ¿Dónde se encuentran los fondos? Todo mundo sabe que los fondos cuando ingresan a la Tesorería Nacional, la cuenta que decía la vocera de la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) que era una cuenta del Estado, mentira”.

De igual forma, explicó: “Presentamos nosotros aquí un documento de la secretaría de Finanzas donde dice que esa cuenta no pertenece al Estado, que no recibió fondos, no recibió transferencias y que esa no se encuentra registrada en Siafi (Sistema de Administración Financiera Integrada) que es donde se gestiona el dinero para que pueda ser administrado por los funcionarios públicos y ella no es funcionaria pública porque también quedó firme mediante la sentencia de casación que no es funcionaria pública”.

