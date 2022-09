“Se nos ha negado todo, la justicia en Honduras es selectiva”, dice Rosa Elena Bonilla de Lobo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como ‘selectiva’ tildó la justicia hondureña la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, luego de habérsele negado el arresto domiciliario por su delicado estado de salud a causa de la muerte de su hijo Said Lobo, quien falleció en una masacre junto a otras tres personas hace dos meses.

“Aquí la justicia es selectiva, tantos casos grandes y emblemáticos y nadie viene a prisión, todos con medidas. Yo como soy Rosa de Lobo, no podía optar a un beneficio como ese”, dijo para un medio de comunicación capitalino.

La exprimera dama explicó que aunque actualmente se encuentra recuperada gracias a un tratamiento riguroso, la justicia hondureña le dijo que no cuando lo necesitó.

“Hemos hecho de todo, pero a nosotros se nos ha negado todo. Hemos metido recursos, amparos, pero el problema es que la justicia es selectiva y a mí desde que me agarraron ( capturaron) he tenido el dedo puesto, por no decir la mano”, aseveró.

La defensa Rosa Elena Bonilla, quien permanece recluida en la cárcel de mujeres en Támara, solicitó, basado en su condición de salud, arresto domiciliario en julio pasado, cuando ocurrió la violenta masacre afuera de una discoteca capitalina.

No obstante, el cambio de medidas fue rechazado por el Tribunal de Sentencias.

Bonilla de Lobo fue acusada por los delitos de fraude continuado y apropiación en el denominado “Caja chica de la dama”.

