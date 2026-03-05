Reprograman audiencia de expolicía acusado de doble femicidio en La Lima

Velásquez Torres enfrenta cargos por el asesinato de su expareja Cinthia Carolina Castro Castañeda , de 26 años, hija de un pastor evangélico, y de Génesis Nazareth Cerrato Montes , de 19 años, bailarina profesional y amiga de la primera víctima.

La Lima, Cortés.- La audiencia de procedimiento abreviado contra la expolicía municipal Luis André Velásquez Torres , acusado de cometer un doble feminidio en el municipio de La Lima, Cortés, fue reprogramada luego de que el imputado solicitara más tiempo para decidir si acepta la pena propuesta por el Ministerio Público.

De acuerdo con el Ministerio Público, la audiencia fue suspendida debido a que el acusado manifestó indecisión sobre aceptar la condena que la Fiscalía plantea dentro del procedimiento abreviado, mecanismo legal que permite una reducción de la pena a cambio de admisión de responsabilidad en los hechos.

La nueva audiencia fue fijada para el 16 de marzo. En caso de que el imputado decida no acogerse a este proceso, el caso continuará con la audiencia preliminar, etapa previa al juicio oral y público.

El juez que conoce la causa calificó el crimen como feminidio agravado, al considerar que el acusado actuó con premeditación y alevosía, ejerciendo violencia de género contra las víctimas.

Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 18 años con nueve meses de prisión por cada femicidio, lo que sumaría 37 años con ocho meses de cárcel, al tratarse de la pena mínima con rebaja contemplada en el procedimiento abreviado.

No obstante, la pena máxima por el delito de feminidio agravado es de 30 años de prisión por cada crimen, por lo que, de ir a juicio y ser declarado culpable, el imputado podría enfrentar hasta 60 años de cárcel.

Según el expediente judicial, el doble crimen ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina regresaba a su vivienda en la colonia Los Maestros , en La Lima, acompañada de su amiga Génesis.