“Yo dije: ‘Ya me mataron’”, así ocurrió el atentado a un taxi que dejó un muerto y un herido en la capital

“Ellos me vienen tiroteando desde allá (atrás), pero cuando yo vengo aquí ellos me cruzan la camioneta, yo me paré, le puse la emergencia y aquí terminaron de tirotear al hombre”, agregó.

El hombre al que el conductor se refirió era uno de sus pasajeros, quien quedó tendido sobre el asiento trasero del carro, con varias balas dentro de su cuerpo. Una mujer que iba sentada junto a él resultó herida y fue llevada de emergencia a un centro asistencial.

Los vidrios del taxi quedaron quebrados debido a los impactos de bala que se produjeron en la persecución, pero afortunadamente el conductor y una mujer que viajaba como copiloto no resultaron lesionados. Esa fémina fue quien acompañó a la mujer herida hasta el hospital, en un intento por salvar su vida.

ADEMÁS: Estable mujer que se prendió fuego en Comayagua