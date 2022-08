Un muerto y un herido deja tiroteo contra un taxi en la colonia 21 de Octubre de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo hecho violento se registró al mediodía de este jueves en la carretera que de Tegucigalpa conduce al municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, específicamente a la altura de la colonia 21 de Octubre de la capital.

Dentro de una unidad tipo taxi, con registro número 1262, un hombre y una mujer fueron atacados a balazos, quedando uno gravemente herido y el otro sin vida sobre el asiento trasero del vehículo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional, quienes trasladaron a la fémina a un centro asistencial a bordo de la patrulla. Su estado era visiblemente delicado.

El conductor de la unidad, visiblemente consternado, relató los minutos de terror que vivió cuando se percató que era perseguido por hombres a bordo de una camioneta, tras aceptar hacerle una carrera a la pareja.

“Yo los recojo a ellos ahí por “Los Cobras” (cerca de un supermercado), cuando vengo aquí por la rotonda de la 21 (de Octubre) me comienzan a tirotear el carro. Yo no sabía qué era”, dijo el ruletero, quien aseguró que los hechores viajaban a bordo de una camioneta de color negro.

“Ellos me vienen tiroteando desde allá (atrás), pero cuando yo vengo aquí ellos me cruzan la camioneta, yo me paré, le puse la emergencia y aquí terminaron de tirotear al hombre”, agregó.