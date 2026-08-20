Rastra impacta contra vigas de puente en el bulevar Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- El contenedor de una pesada rastra quedó atascado este jueves debajo del puente del bulevar Suyapa, a la altura del retorno hacia el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa.

El percance, que afortunadamente ninguna víctima que lamentar, ocurrió cuando el conductor intentó pasar por la vía sin percatarse que su altura rebasaba el límite permitido.

Debido al incidente el contenedor quedó suspendido y de lado ocupando todo el carril izquierdo de la vía que conduce en dirección al sector del Centro Cívico Gubernamental.