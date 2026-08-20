  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rastra impacta contra vigas de puente en el bulevar Centroamérica

Pese al fuerte golpe, el transitado puente no sufrió daños de consideración. Se desconoce la razón por la que el automotor rebasaba el nivel de altura permitido

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 12:35

Tegucigalpa, Honduras.- El contenedor de una pesada rastra quedó atascado este jueves debajo del puente del bulevar Suyapa, a la altura del retorno hacia el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa.

El percance, que afortunadamente ninguna víctima que lamentar, ocurrió cuando el conductor intentó pasar por la vía sin percatarse que su altura rebasaba el límite permitido.

Debido al incidente el contenedor quedó suspendido y de lado ocupando todo el carril izquierdo de la vía que conduce en dirección al sector del Centro Cívico Gubernamental.

Descartan accidente de aeronave en cerro El Cimarrón, Distrito Central

Pese al fuerte impacto contra las vigas de concreto, la infraestructura aparentemente no sufrió ningún daño de consideración que pongan en peligro el puente.

En la zona se generó un fuerte congestionamiento durante algunos minutos, mientras se agilizaba el retiro de la pesada rastra.

Aparatoso accidente deja varios heridos en el bulevar Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias