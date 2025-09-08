  1. Inicio
Primos eran los jóvenes asesinados cerca de iglesia en Juticalpa

Las víctimas fueron asesinadas por desconocidos de varios impactos de bala. Sus parientes y amigos los conocían como personas trabajadoras

  • 08 de septiembre de 2025 a las 06:53
Brayan Joel Matute Acosta y José Noé Matute Rosales son las personas asesinadas en Juticalpa.

Foto: Cortesía.

Juticalpa, Olancho.- Brayan Joel Matute Acosta y José Noé Matute Rosales, de 23 y 21 años de edad, respectivamente, fueron identificados como los dos jóvenes asesinados en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas eran primos y trabajaban como repartidores. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de una iglesia católica en la zona.

Familiares y conocidos se pronunciaron en redes sociales para lamentar la tragedia y recordarlos como jóvenes trabajadores.

“Eran trabajadores y humildes, ambos hacían mandaditos”, expresó una conocida en Facebook.

Según versiones preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo se acercaron y dispararon contra los primos sin mediar palabra, causándoles la muerte de inmediato.

“Ay, hermanito, no me esperaba esa noticia. Quién iba a saber que hoy sería la última vez que te iba a escuchar con ese audio que me enviaste diciéndome cosas del niño”, escribió con dolor una hermana de Brayan en un mensaje de despedida.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el móvil del crimen.

