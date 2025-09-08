Primos eran los jóvenes asesinados cerca de iglesia en Juticalpa

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas eran primos y trabajaban como repartidores. Sus cuerpos quedaron tendidos cerca de una iglesia católica en la zona.

Juticalpa, Olancho.- Brayan Joel Matute Acosta y José Noé Matute Rosales , de 23 y 21 años de edad, respectivamente, fueron identificados como los dos jóvenes asesinados en la colonia Santo Tomás, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

Familiares y conocidos se pronunciaron en redes sociales para lamentar la tragedia y recordarlos como jóvenes trabajadores.

“Eran trabajadores y humildes, ambos hacían mandaditos”, expresó una conocida en Facebook.

Según versiones preliminares, sujetos armados a bordo de un vehículo se acercaron y dispararon contra los primos sin mediar palabra, causándoles la muerte de inmediato.

“Ay, hermanito, no me esperaba esa noticia. Quién iba a saber que hoy sería la última vez que te iba a escuchar con ese audio que me enviaste diciéndome cosas del niño”, escribió con dolor una hermana de Brayan en un mensaje de despedida.