Policía Nacional asesta duro golpe al narcotráfico en la zona norte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional dio un duro golpe al narcotráfico al incautar 60 fardos de cocaína con aproximadamente 30 kilos cada uno. El informe policial establece que la acción se ejecutó el jueves 27 de agosto cuando daban seguimiento a una cisterna que circulaba por la carretera CA-13 con procedencia del departamento de Colón y que su destino final sería Guatemala y el sector de salida sería la aduana de Corinto.

Se dio a conocer que la cisterna fue interceptada a inmediaciones de El Progreso, Yoro y al hacerle la inspección se detectó varios depositos con compartimientos falsos. Al momento de ser descubiertos se dio a conocer que habían los 60 fardos de cocaína con aproximadamente 30 kilos cada uno. Las autoridades policiales esperan que se contabilice la cantidad y determinar la totalidad de la droga, pero se presume que la carga supera una tonelada de droga.