Pedirán 20 años para asesino del abogado René Altamirano

El Ministerio Público informó que existe un acuerdo con la defensa del imputado para que este admita su responsabilidad ante un juez, con el objetivo de obtener una reducción en la pena por el delito de asesinato.

San Pedro Sula, Honduras.- Para este día está programada la audiencia de procedimiento abreviado en la causa judicial contra Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años de edad, luego de que aceptara haber participado en el asesinato del abogado René Altamirano.

De acuerdo con el artículo 193 del Código Penal, este delito contempla penas de entre 20 y 25 años de prisión. En casos donde haya recompensa, la condena puede aumentar de 25 a 30 años.

EL HERALDO conoció que, en el caso de Franklin Eduardo Ramírez Majano, la Fiscalía solicitará al juez una pena de 20 años de cárcel.

Ramírez Majano, quien la Policía vincula con la MS-13, fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

Según las investigaciones, el pasado 6 de febrero el acusado y un menor de edad se conducían en motocicletas mientras daban seguimiento al profesional del derecho.

Las indagaciones señalan que aprovechan el momento en que Altamirano se detuvo a comprar en una pulpería cercana a su bufete, ubicada en la 14 calle, entre 2 y 3 avenida, del barrio Medina de San Pedro Sula , para interceptarlo.