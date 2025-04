Padre de Dulce, niña embarazada que fue asesinada a los 13, clama justicia en Lamaní

El padre insiste en que no se trató de un error de juventud. “Eso no lo hace un niño. Él sabía lo que hacía. No queremos venganza, pero sí justicia. Que pague como debe ser. Mi hija no merecía morir así.”

Desde el día del crimen, la familia recorre las oficinas de la Udep, buscando información, preguntando a conocidos sobre el responsable, pero al parecer nadie les da una respuesta clara.

No saben en qué etapa está el proceso, ni qué pasará con el detenido. Solo saben que Dulce no volverá y que su ausencia partió sus vidas en dos.

“Nosotros estamos aquí pidiendo que no se olviden de esto. No pedimos favores. Solo queremos que se aplique la ley como debe ser”, repite Gustavo, con la foto de su hija entre las manos, esa que ahora llevan a todos lados como si pudiera devolverles una parte de ella.

Mientras los días avanzan y el dolor crece, el rostro de Dulce sigue presente en cada rincón de la casa. Su cama está intacta. Sus cuadernos siguen sobre la mesa. Pero la voz que antes llenaba el hogar se apagó.