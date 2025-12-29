  1. Inicio
Padrastro metió un carbón encendido en la boca a niño de dos años en Santa Bárbara

El menor se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas que le provocó el padrastro

El niño permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

 Foto: Cortesía

Santa El , Honduras.-Un horrendo hecho se registró en las últimas horas en el departamento Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, cuando un hombre le metió en la boca un carbón encendido a su hijastro de 2 años de edad y luego le quebró varias partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, el menor identificado como Liam Daniel Leiva Fernández, fue ingresado a cuidados intensivos del hospital de Santa Bárbara Integrado debido a la gravedad de las heridas provocadas por su padrastro.

Informes de las autoridades del nosocomio afirmaron que el menor tiene quebrado un brazo y una pierna. Se desconoce el estado de salud del pequeño.

La madre del menor no se ha pronunciado al respecto y se desconoce el paradero de su pareja, quien está siendo buscado por las autoridades.

Los vecinos de la zona exigen la captura de este hombre y piden que le caiga todo el peso de la ley por lo que le hizo al menor.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

