Padrastro metió un carbón encendido en la boca a niño de dos años en Santa Bárbara

Santa El , Honduras.-Un horrendo hecho se registró en las últimas horas en el departamento Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, cuando un hombre le metió en la boca un carbón encendido a su hijastro de 2 años de edad y luego le quebró varias partes del cuerpo.
De acuerdo con la información preliminar, el menor identificado como Liam Daniel Leiva Fernández, fue ingresado a cuidados intensivos del hospital de Santa Bárbara Integrado debido a la gravedad de las heridas provocadas por su padrastro.
Informes de las autoridades del nosocomio afirmaron que el menor tiene quebrado un brazo y una pierna. Se desconoce el estado de salud del pequeño.
La madre del menor no se ha pronunciado al respecto y se desconoce el paradero de su pareja, quien está siendo buscado por las autoridades.
Los vecinos de la zona exigen la captura de este hombre y piden que le caiga todo el peso de la ley por lo que le hizo al menor.