Niña muere arrastrada por quebrada en Cortés; era último día de clases

La madre de la menor declaró, entre lágrimas, que juntas intentaron cruzar la quebrada, pero la menor se le soltó de la mano y ella no pudo impedir que el agua la arrastrara.

“Veníamos juntas porque habíamos salido temprano del colegio. Yo trabajo ahí... se me soltó cuando iba a pasar por la quebrada, se me soltó de mi mano, me rodó a mí y yo gritaba: ‘¡Ayúdenme!’, ‘¡Ayuda!’, y nadie me pudo brindar ayuda”, narró con impotencia y dolor.

La mujer también contó que regresaban de traer las notas de su pequeña, pues era muy inteligente y aplicada y este día culminaba su segundo curso, para ser promovida a tercero el próximo año.