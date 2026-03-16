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Niña de dos años muere ahogada tras caer en recipiente con agua en Choluteca

La mamá se encontraba trabajando cuando la pequeña salió de la vivienda y cayó en un recipiente con agua; fue encontrada media hora después sin signos vitales

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 11:32
Niña de dos años muere ahogada tras caer en recipiente con agua en Choluteca

La menor cayó en una refrigeradora utilizada como recipiente para almacenar agua.

Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Una niña de dos años murió ahogada la mañana de este lunes tras caer en una refrigeradora que era utilizada como recipiente para almacenar agua potable. El hecho se registró en la comunidad de Brisas del Río, en Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con vecinos del sector, la madre de la menor se encontraba ayudando a una vecina en la preparación de alimentos cuando, en un descubierto, la pequeña salió de la vivienda y cayó dentro del recipiente donde se almacenaba el agua.

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"Yo me voy para el mercado y le digo a ella (la mamá de la niña): cuida a la niña. 'Sí', me dijo. Cuando regreso media hora después me pregunta por la niña. '¿Cómo así?', le digo. Entonces salimos a buscarla y la hallamos ahí ahogada", relató la abuelastra de la menor.

La pequeña fue identificada únicamente como Saury. Cuando sus familiares la encontraron, ya no presentaba signos vitales, situación que posteriormente fue confirmada por médico personal.

Tras la tragedia, la madre de la niña se quebró en llanto mientras era consolada por vecinos y parientes. "Es un dolor tan grande que siento, no la puedo ni ver. Nadie tiene culpa", expresó entre lágrimas.

El cuerpo de la menor será trasladado a la morgue para confirmar la causa de la muerte y posteriormente será entregado a sus familiares para que le den cristiana sepultura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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