Niña de dos años muere por supuesto ahogamiento en San Lorenzo, Valle

Valle, Honduras.- Una tragedia enluta a una familia hondureña tras reportarse la muerte de una menor de apenas dos años, identificada de manera preliminar como “Andrea”, en un hecho ocurrido en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Valle, zona sur del país.
De acuerdo con información proporcionada por testigos, la posible causa del fallecimiento sería por ahogamiento en el mar. Sin embargo, hasta el momento las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades correspondientes.
Según los relatos recabados en el lugar, familiares de la pequeña actuaron de inmediato en un intento desesperado por salvarle la vida y la trasladaron de emergencia hacia un centro asistencial ubicado en el sector de El Chaparral, en San Lorenzo, Valle.
No obstante, pese a los esfuerzos realizados y la rápida movilización de sus seres queridos, en el centro médico recibieron la dolorosa noticia de que la menor ya no presentaba signos vitales y que no había nada más que hacer para revertir la situación.