Niña de dos años muere por supuesto ahogamiento en San Lorenzo, Valle

Valle, Honduras.- Una tragedia enluta a una familia hondureña tras reportarse la muerte de una menor de apenas dos años, identificada de manera preliminar como “Andrea”, en un hecho ocurrido en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Valle, zona sur del país.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, la posible causa del fallecimiento sería por ahogamiento en el mar. Sin embargo, hasta el momento las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades correspondientes.