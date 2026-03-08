Motociclista muere en trágico accidente en la cuenta El Chile

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista perdió la vida al accidentarse en la cuesta El Chile, en inmediaciones de la colonia Casandra de Comayagüela, en la capital de Honduras.
El percance ocurrió a eso de las 10:00 de la mañana, cuando la víctima circulaba con dirección al Instituto Hondureño de Seguridad Social y perdió el control de la motocicleta.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, ni detalles de cómo ocurrió el fatal accidente que llena de luto a otra familia hondureña.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron hasta el lugar para comenzar con las investigaciones del caso.
Cabe mencionar que la unidad en la que se conducía el conductor quedó tirada al otro lado de la calle, en medio de la maleza, por lo que se presume que impactó contra otro vehículo que se habría dado a la fuga tras el hecho.
Además, acordonaron la escena a la espera de la llegada de las autoridades de Medicina Forense para reconocer y levantar el cadáver.