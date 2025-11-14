  1. Inicio
Motociclista muere atropellado al hacer retorno en paso peatonal en el bulevar Centroamérica

José Eduardo García Acosta fue aplastado por las llantas de un camión al intentar un retorno indebido por un paso peatonal y ser impactado en su motocicleta

  • 14 de noviembre de 2025 a las 07:52
Escena donde quedó la moto del joven José Eduardo García Acosta.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del jueves -13 de noviembre-, luego de intentar realizar un retorno indebido en un paso peatonal del bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El accidente ocurrió cuando el joven se desplazaba en su motocicleta e intentó hacer un retorno indebido por el paso de cebra, donde a poca distancia circulaba un camión.

Según la versión del conductor, brindada a las autoridades, y de testigos en el lugar, el motociclista habría intentado cruzar y realizar la maniobra, pero su motocicleta quedó directamente en la trayectoria del camión, provocando la tragedia.

El vehículo de carga pesada impactó la parte trasera de la motocicleta, lo que provocó que el joven cayera al suelo y fuera aplastado por una de las llantas del camión, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades acordonaron la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan detalles de esta tragedia.

Entre sus pertenencias se encontraron documentos a nombre de José Eduardo García Acosta, de 24 años.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

