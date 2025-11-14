Motociclista muere atropellado al hacer retorno en paso peatonal en el bulevar Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del jueves -13 de noviembre-, luego de intentar realizar un retorno indebido en un paso peatonal del bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El accidente ocurrió cuando el joven se desplazaba en su motocicleta e intentó hacer un retorno indebido por el paso de cebra, donde a poca distancia circulaba un camión.

Según la versión del conductor, brindada a las autoridades, y de testigos en el lugar, el motociclista habría intentado cruzar y realizar la maniobra, pero su motocicleta quedó directamente en la trayectoria del camión, provocando la tragedia.