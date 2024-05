Efectivos militares son denunciados por violar y golpear a una menor en Trujillo

La jovencita había asistido a una fiesta en un local de la aldea Cooperativa Los Leones desde la tarde del sábado y fue encontrada la mañana del domingo, casi moribunda, con golpes contusos en la cabeza y con indicios de haber sido ultrajada sexualmente.

La menor fue dejada cerca de un basurero en la comunidad de La Aurora, perteneciente a Tocoa, Colón. “En dos palabras que me alcanzó a decir, me dijo que habían sido unos muchachos del lado de Trujillo. Ella dice que son policías, pero yo supongo que en realidad no son policías, sino, militares activos del Ejército”, contó un familiar de la menor.

La adolescente fue hallada en estado grave de salud y pobladores de la zona la auxiliaron y llevaron al Hospital General San Isidro de Tocoa.