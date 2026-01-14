  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a dos personas en diferentes sectores de La Ceiba; ambos estaban atados

Uno de los cuerpos fue envuelto en sabanas y llevados hasta la zona, donde le dispararon en al menos 10 ocasiones, según versiones de testigos

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 07:07
Matan a dos personas en diferentes sectores de La Ceiba; ambos estaban atados

Los cuerpos fueron lanzados en sectores diferentes de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Dos hechos violentos ocurridos con pocos minutos de alarma diferenciaron a pobladores de La Ceiba, luego de que los cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados en distintos sectores de la ciudad, ambos con evidentes signos de tortura y atados de pies y manos.

El primer hallazgo se registró en el bordo de la colonia Bella Vista, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien había sido asesinado y posteriormente lanzado desde un vehículo en marcha. La víctima vestía una camisa roja con rayas blancas, era de tez blanca y fue encontrada boca abajo. Además, tenía un número de teléfono escrito en la palma de su mano y presentaba señales de tortura; sus manos estaban atadas.

Mujer muere atropellada por motociclista en La Ceiba

Minutos después, las autoridades reportaron un segundo hecho violento en el sector conocido como Ensabanado. En ese lugar fue abandonado el cuerpo de un hombre de unos 40 años de edad, de contextura gruesa, quien también estaba atado de pies y manos, con un lazo alrededor del cuello. Testigos indicaron que la víctima fue lanzada desde un vehículo tipo turismo color blanco y que, tras ser arrojado a la vía pública, recibió al menos diez disparos.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron ambas escenas del crimen, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar si ambos casos estarían relacionados.

¿Cómo era Melisa García, la joven motociclista que murió arrollada por un vehículo?

Los cadáveres fueron levantados por personal de Medicina Forense , bajo una fuerte lluvia, y trasladados a la morgue de La Ceiba, donde se les practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte y lograr su plena identificación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias