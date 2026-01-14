Matan a dos personas en diferentes sectores de La Ceiba; ambos estaban atados

La Ceiba, Honduras.- Dos hechos violentos ocurridos con pocos minutos de alarma diferenciaron a pobladores de La Ceiba, luego de que los cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados en distintos sectores de la ciudad, ambos con evidentes signos de tortura y atados de pies y manos.

El primer hallazgo se registró en el bordo de la colonia Bella Vista, donde fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien había sido asesinado y posteriormente lanzado desde un vehículo en marcha. La víctima vestía una camisa roja con rayas blancas, era de tez blanca y fue encontrada boca abajo. Además, tenía un número de teléfono escrito en la palma de su mano y presentaba señales de tortura; sus manos estaban atadas.