Matan a pareja en el interior de una vivienda en Trujillo

Trujillo, Colón.- Una pareja fue asesinada a balazos la noche del miércoles en el sector de Montecristo, en la jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón, tras un violento ataque perpetrado por desconocidos.

De acuerdo con informes preliminares, los agresores ingresaron a la vivienda mientras las víctimas dormían y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos sin posibilidad de reaccionar.