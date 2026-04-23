Matan a pareja en el interior de una vivienda en Trujillo

Trujillo, Colón.- Una pareja fue asesinada a balazos la noche del miércoles en el sector de Montecristo, en la jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón, tras un violento ataque perpetrado por desconocidos.
De acuerdo con informes preliminares, los agresores ingresaron a la vivienda mientras las víctimas dormían y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones, dejándolos sin posibilidad de reaccionar.
Los cuerpos fueron encontrados dentro de una de las habitaciones de la casa, luego de que vecinos alertaron a las autoridades al escuchar múltiples detonaciones.
Uno de los fallecidos fue identificado preliminarmente como Saúl López, mientras que la mujer aún no ha sido reconocida oficialmente.
Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen, así como el desfile de los responsables, quienes lograron huir tras cometer el doble homicidio.