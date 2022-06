Julissa Villanueva sobre caso de Nahomy Argueta: “forenses deben demostrar el síndrome del niño maltratado”

Y es que EL HERALDO Plus obtuvo información, que tras los análisis realizados a la menor de nueve años la Fiscalía descartó que haya fallecido por una mordedura de perro o por la cadena enrollada en el cuello. Los estudios indican que fue con un objeto con filo. Además, los forenses hacen más estudios, pues en las partes íntimas de la niña encontraron lesiones , que no eran recientes.

Leopoldo Argueta, padre de Allison Nahomy Argueta, aseguró que él sostiene que el perro, que Nahomy alimentaba y cuidaba a diario, fue quien atacó a su hija porque él no tiene enemigos y es querido en el municipio.

“Realmente no tengo palabras, solo dejo las cosas en manos de Dios y del Ministerio Público y los entes investigativos para que sean ellos que puedan dar el dictamen final”, manifestó

El padre de la menor aseguró que no han tenido acercamientos con las autoridades, no obstante mencionó que él y su familia está dispuesta a someterse a lo que las autoridades requieran “yo no tengo enemigos y no tengo idea qué pudo haber pasado”.

Inicialmente, Argueta, manifestó: “yo siempre sostengo que a mi niña la mató el perro, no sé por qué estas cosas nos están pasando y por qué a mi hija”. Sin embargo, luego dijo que no se podía “quedar con ninguna de las dos versiones”, por lo que dijo que espera que la justicia divina se encargue de todo lo que están pasando.

Argueta, sostuvo que lo único que harán ellos como familia es “humillarse ante la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos de la fortaleza. No me puedo quedar con ninguna de las dos versiones. Nosotros vamos a seguir los pasos de Dios, esto ha sido un llamado de Dios y Él sabrá los propósitos que tiene con nosotros”.