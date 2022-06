“Yo siempre sostengo que a mi niña la mató el perro”, padre de Nahomy Argueta

LEMPIRA, HONDURAS.- Leopoldo Argueta, padre de Allison Nahomy Argueta, la menor de nueve años que supuestamente murió atacada por un perro pitbull, reaccionó este jueves luego que se revelaran nuevos detalles sobre la autopsia donde señalan que la niña fue víctima de un homicidio.

Y es que según confirmó EL HERALDO los expertos forenses determinaron, tras los análisis pertinentes, que la niña tenía golpes en su cabeza, una herida de arma blanca en su cuello, así como indicios de haber sido abusada sexualmente.

Tras publicada la noticia, el progenitor de la niña aseguró que el sostiene que el perro, que Nahomy alimentaba y cuidaba a diario, fue quien atacó a su hija porque él no tiene enemigos y es querido en el municipio.

“Realmente no tengo palabras, solo dejo las cosas en manos de Dios y del Ministerio Público y los entes investigativos para que sean ellos que puedan dar el dictamen final”, manifestó en una entrevista para HCH.

El padre de la menor aseguró que no han tenido acercamientos con las autoridades, no obstante aseguró que él y su familia está dispuesta a someterse a lo que las autoridades requieran “yo no tengo enemigos y no tengo idea qué pudo haber pasado”.

Inicialmente, Argueta, manifestó: “yo siempre sostengo que a mi niña la mató el perro, no sé por qué estas cosas nos están pasando y por qué a mi hija”. Sin embargo, luego dijo que no se podía “quedar con ninguna de las dos versiones”, por lo que dijo que espera que la justicia divina se encargue de todo lo que están pasando.

“Nosotros estamos amparados bajo la fe de Dios. Creemos en Dios y Él nos está dando fuerzas. Esperemos que esto se aclare para bien de todos. Lepaera es un municipio sano, yo no tengo enemigos, mi familia no tiene enemigos. No entiendo quién puede ocasionarle un daño a un angelito como Nahomy”, manifestó el padre.

En las investigaciones forenses, se determinó que en las partes íntimas de la niña encontraron lesiones, que no eran recientes, por lo que se le interrogó al padre si su hija le había mencionado si alguien le decía cosas o la acosaba.

“No, mi hija tenía una comunicación bastante fluida, teníamos bastante confianza. Mi hija era un angelito. Tenía una mente inocente, no tenía pensamientos como mucha gente en redes sociales nos está juzgando a nosotros como familia”, expresó.

Leopoldo, aseguró que él no tiene enemigos y que “todo mundo lo quiere”, por lo que no sospecha de ninguna persona.

Además, dijo que la niña nunca pasaba sola, que su vida era muy planificada porque asistía a la escuela, la iglesia y la biblioteca. Solo “la descuidamos y mire lo que pasó”.

Argueta, sostuvo que lo único que harán ellos como familia es “humillarse ante la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos de la fortaleza. No me puedo quedar con ninguna de las dos versiones. Nosotros vamos a seguir los pasos de Dios, esto ha sido un llamado de Dios y Él sabrá los propósitos que tiene con nosotros”.

Además, confesó que en las redes sociales ha sido señalado como violador y ha sido duro. “Incluso las personas que defienden a los animales, siento que les duele más que un perro esté sufriendo a que un ser humano muera”.