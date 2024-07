Presentan recurso de apelación por fallo a médicos que dejaron manta en paciente

El caso ocurrió el 27 noviembre de 2016, cuando la joven acudió al Hospital Escuela para una intervención quirúrgica por apendicitis, donde, según relató la joven, tras un descuido del equipo médico, una sábana médica quedó dentro de su estómago.

“Me dan el alta, aún con dolor y malestar que no era normal; yo había pasado por dos cesáreas y sabía que ese dolor no era normal y aunque les dije, me despacharon”, contó la víctima.

Además mencionó que se le habría removido un ovario y una trompa de Falopio sin su consentimiento. “Cuando estoy en recuperación, me dijo mi madre que me extrajeron el apéndice, un ovario y una trompa, cuando no tuvieron autorización, no pidieron autorización para eso”, reveló.

“Yo sentía que mi estómago tenía algo adentro, ni era normal el dolor que yo sentía, yo sentía como que tenía un bebé adentro porque se me movía”, describió.