Adulta mayor pierde un pie tras ser atropellada por motociclista que huyó en Choloma, Cortés

Una señora de la tercera edad perdió su pie tras ser atropellada por un motociclista. La adulta mayor quedó tendida en el pavimento.
Según personas que estaban en el lugar, la víctima estaba cruzando la calle cuando fue impactada por la motocicleta y, posteriormente, otro vehículo le pasó por encima, provocándole la grave lesión.
La adulta mayor fue atropellada en la carretera CA-13, en Choloma, Cortés, a la altura de la colonia Infop.
Lamentablemente, la víctima perdió uno de sus pies a causa del fuerte accidente. Personas en el lugar trataron de auxiliarla mientras llegaban los equipos de emergencia.
El accidente ocurrió entre las 6 y 7 de la noche. Una ambulancia se desplazó hasta la zona para brindar atención a la señora de la tercera edad.
Según informaron medios locales, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga y abandonó el vehículo.
La motocicleta, primer vehículo involucrado, portaba la placa con número BBE 8445 y era de color rojo y negra.
Debido al fuerte congestionamiento vial en la zona, la ambulancia tardó en llegar, mientras las personas que se encontraban en el lugar intentaban ayudar a la víctima.
La señora sufrió la pérdida del pie derecho a consecuencia del accidente.
La adulta mayor permanecía consciente mientras era atendida en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.