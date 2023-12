Motociclista muere tras accidentarse en El Pino, Atlántida

El cuerpo de Sandoval quedó tendido en plena calle, a pocos metros de su motocicleta. De momento, no se conocen más detalles del accidente.

“Hoy me he levantado y se me ha destrozado el corazón con esta mala noticia donde perdió la vida Francisco Sandoval Murillo, hijo de nuestros buenos amigos José Sandoval y de Waldina Murillo. Sobrino que Dios te guarde en su santo seno y toda tu familia les de la fuerza para soportar esa gran perdida en estos duros momentos”, comentó un familiar de la víctima.

Asimismo, amistades de Sandoval publicaron mensajes en honor a su gran amigo. “No puedo creer la noticias de hoy te fuiste mi hermano, mi amigo, qué dolor tan grande has dejado en tus amigos que te queríamos. Mi hermano, Dios te tenga en su gloria chico Sandoval, mi amigo te voy a extrañar mucho sabes”, lamentó Hans Escoto, amigo de Sandoval.