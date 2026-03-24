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Joven motociclista muere tras colisionar con un bus en El Chimbo, Santa Lucía

La víctima, de 25 años, perdió el control de su motocicleta e impactó contra un bus de la ruta San Francisco-Tegucigalpa

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 14:13
Joven motociclista muere tras colisionar con un bus en El Chimbo, Santa Lucía

Escena del accidente en El Chimbo, donde una motociclista de 25 años murió tras colisionar con un bus de transporte público.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven motociclista murió la mañana del martes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 7, a la altura de la aldea El Chimbo, en el carril que conduce desde Santa Lucía hacia Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años, quien se desplazaba en motocicleta por la zona cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven habría perdido el control del vehículo e impactó contra un bus, conocido popularmente como "bus amarillo", que cubre la ruta San Francisco-Tegucigalpa.

Tras la colisión, el cuerpo de la víctima quedó debajo de la unidad de transporte.

Tras la colisión, el cuerpo de la víctima quedó debajo de la unidad de transporte.

 (Foto: redes sociales)
Accidente entre motos deja un muerto en el bulevar Fuerzas Armadas

Tras la colisión, el cuerpo de la víctima quedó debajo de la unidad de transporte, mientras que la motocicleta permaneció en medio de la vía, evidenciando la magnitud del impacto.

Imágenes difundidas tras el hecho muestran que la joven vestía una camiseta azul, chaleco denim, tenis negros, medias negras y portaba una mochila negra.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para resguardar el área y facilitar las labores de inspección y levantamiento de indicios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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