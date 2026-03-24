Joven motociclista muere tras colisionar con un bus en El Chimbo, Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven motociclista murió la mañana del martes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 7, a la altura de la aldea El Chimbo, en el carril que conduce desde Santa Lucía hacia Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años, quien se desplazaba en motocicleta por la zona cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven habría perdido el control del vehículo e impactó contra un bus, conocido popularmente como "bus amarillo", que cubre la ruta San Francisco-Tegucigalpa.