Joven motociclista muere tras colisionar con un bus en El Chimbo, Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven motociclista murió la mañana del martes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 7, a la altura de la aldea El Chimbo, en el carril que conduce desde Santa Lucía hacia Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años, quien se desplazaba en motocicleta por la zona cuando ocurrió el percance.
De acuerdo con el informe preliminar, la joven habría perdido el control del vehículo e impactó contra un bus, conocido popularmente como "bus amarillo", que cubre la ruta San Francisco-Tegucigalpa.
Tras la colisión, el cuerpo de la víctima quedó debajo de la unidad de transporte, mientras que la motocicleta permaneció en medio de la vía, evidenciando la magnitud del impacto.
Imágenes difundidas tras el hecho muestran que la joven vestía una camiseta azul, chaleco denim, tenis negros, medias negras y portaba una mochila negra.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena para resguardar el área y facilitar las labores de inspección y levantamiento de indicios.