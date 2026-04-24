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Joven motociclista de 22 años fallece tras impactar con un animal en Danlí

La víctima, identificada como José Enoc Sosa Espinal, había regresado recientemente de Estados Unidos y celebró su cumpleaños un día antes del accidente

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 16:42
Joven motociclista de 22 años fallece tras impactar con un animal en Danlí

El joven José Enoc Sosa Espinal murió tras impactar su motocicleta contra una vaca en una carretera de Danlí, El Paraíso.

 Fotos: redes sociales

Danlí, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida tras impactar contra una vaca en la carretera que conecta El Zamorano con el municipio de Trojes, en Danlí, El Paraíso.

La víctima fue identificada como José Enoc Sosa Espinal, de 22 años, originario de la comunidad de El Matazano.

El accidente ocurrió en un tramo donde, según residentes, es frecuente la presencia de animales sueltos. Sosa Espinal había regresado recientemente de Estados Unidos y, de acuerdo con sus familiares, llevaba alrededor de cuatro meses en el país.

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Su padre, Emilio Espinal, relató que el joven acababa de cumplir años el día anterior al hecho. "Ayer justo 22 años. Ayer estaba cumpliendo años", expresó.

También recordó los momentos previos al accidente: "Estaba haciendo la cena a mi esposa para darle. Y le dijo a él que mejor que se iba a ir".

El padre detalló que su hijo vivió tres años en Estados Unidos antes de retornar al país.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el accidente ni sobre posibles responsabilidades, mientras continúan las diligencias correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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