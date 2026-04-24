Joven motociclista de 22 años fallece tras impactar con un animal en Danlí

Danlí, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida tras impactar contra una vaca en la carretera que conecta El Zamorano con el municipio de Trojes, en Danlí, El Paraíso.

La víctima fue identificada como José Enoc Sosa Espinal, de 22 años, originario de la comunidad de El Matazano.

El accidente ocurrió en un tramo donde, según residentes, es frecuente la presencia de animales sueltos. Sosa Espinal había regresado recientemente de Estados Unidos y, de acuerdo con sus familiares, llevaba alrededor de cuatro meses en el país.