Joven fallece al volcar con su moto en el anillo periférico en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Como Jorge Romero Ávila, fue identificado un joven que la noche del domingo perdió la vida, al sufrir un accidente cuando se trasladaba en su motocicleta.
El percance con desenlace fatal tuvo lugar en el anillo periférico, unos metros antes de la intersección hacia el complejo deportivo de la Villa Olímpica, en el carril que va hacia la colonia San Miguel.
Romero Ávila perdió el control de su moto, al parecer impactó primero en el bordillo del área verde y luego en fue a chocar contra un poste de concreto del tendido eléctrico, falleciendo casi en el acto.
Personas que pasaban por el lugar, llamaron de inmediato a la línea de emergencias 911, para que le pudieran dar la asistencia prehospitalaria pertinente. Una ambulancia del 911 llegó al sitio del incidente, pero al llegar, Jorge ya había expirado.
Entrega
Agentes asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), personal de Medicina Forense y el fiscal del Ministerio Público (MP), se hicieron presentes para realizar el levantamiento de ley, pero a petición de la familia, el cadáver fue entregado en el lugar dónde falleció Jorge Romero.
La DNVT deberá de investigar qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las causas del accidente, sí hubo terceros involucrados que hayan podido ocasionar el accidente o fue una imprudencia del ahora fallecido.
En el país fallecen producto de accidentes de tránsito, en promedio, seis personas cada día, un gran procentaje de esos decesos es de personas que conducían una motocicleta o que viajaban como pasajeros en un vehículo de dos ruedas.