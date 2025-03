Joven es asesinada a puñaladas presuntamente por su pareja en Concordia, Olancho

Pese a la rápida respuesta por parte de las personas que intentaron salvarle la vida, Varela murió minutos en el trayecto al hospital, debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado algún vínculo sentimental entre el agresor y la víctima, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

En redes sociales, familiares y amigos lamentan este doloroso crimen y piden que se haga justicia. "¡Ay, Dios mío! Mi corazón no puede con esta noticia... ¡Mi niña! ¡Mi gordita, te me fuiste!", "Ese que mató a esta muchacha no es hombre, es una bestia que pronto pagará, porque lo que hizo no tiene nombre", "Mi Emely! ¿Por qué te me fuiste, mi gorda?", "Qué pesar, Dios mío... descansa en paz, sobrina Emely", son algunos de los comentarios.

