Identifican a joven encontrada asesinada en el bulevar del Este de La Ceiba

La víctima solo tenía unos días de haber llegado a la ciudad de La Ceiba, donde llegó junto a una amiga. Su cuerpo tenía signos de tortura y fue dejado atado de pies y manos

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 07:01
La víctima, identificada como Sindy Lizeth Montoya, acababa de cumplir 18 años de edad.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Atlántida.- Como Sindy Lizeth Montoya fue identificada la joven encontrada sin vida en una solitaria calle del bulevar del Este de la ciudad de La Ceiba, en la zona caribeña de Honduras.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima era originaria de Sabanagrande, Francisco Morazán, recién había cumplido 18 años de edad y tenía aproximadamente una semana de haber llegado a La Ceiba, donde se encontraba residiendo junto a unas amigas.

El cuerpo fue hallado la mañana del lunes 9 de febrero en una calle de terracería ubicada entre la colonia Villa Neen y el sector Satuyé, bulevar del Este. La joven presentaba varios impactos de bala, además de encontrarse atada de manos y pies, abandonada en un charco de agua a la orilla de la vía.

Asimismo, el cadáver presentaba signos de violencia física, por lo que las autoridades presumieron que la joven fue torturada antes de ser asesinada.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue local, donde posteriormente fue identificado. Se espera que este martes sus familiares lleguen a la ciudad para reclamar el cadáver y trasladarlo a Sabanagrande para darle sepultura.

Hasta el momento, se desconocen las causas y los responsables de este crimen. Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer el hecho.

