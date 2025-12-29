  1. Inicio
Identifican a las dos personas asesinadas dentro del bus en la carretera a El Paraíso

La información preliminar indica que el objetivo del ataque era el hombre. Las autoridades siguen investigando quiénes perpetraron el hecho

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 11:58
Las víctimas mortales se conducían en esta unidad de transporte de la ruta Güinope-Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Las dos personas fallecidas la mañana de este lunes 29 de diciembre tras un atentado en un bus de la ruta interurbana ya fueron identificadas por las autoridades.

Se trata de Izcrah Melissa Vásquez Flores (27 años) y Alejandro Higinio Rodríguez López (57 años), quien presuntamente era el objetivo del ataque.

Primeras imágenes del atentado contra una pareja en un bus interurbano de Güinope
Imagen de las víctimas en vida.

Imagen de las víctimas en vida.

 (Foto: Estalin Irías | El Heraldo)

De acuerdo con las hipótesis preliminares, la pareja no tienen ningún vínculo, simplemente iban sentados juntos en el autobús.

Además, se conoció que el ataque iba dirigido contra Rodríguez López, pero este extremo está siendo investigado por las autoridades.

La Policía Nacional afirmó que aún se desconoce la causa del mortal ataque, que hasta ahora suma dos muertos y tres heridos, uno de ellos un menor de edad.

