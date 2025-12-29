Identifican a las dos personas asesinadas dentro del bus en la carretera a El Paraíso

Se trata de Izcrah Melissa Vásquez Flores (27 años) y Alejandro Higinio Rodríguez López (57 años), quien presuntamente era el objetivo del ataque.

Tegucigalpa, Honduras.- Las dos personas fallecidas la mañana de este lunes 29 de diciembre tras un atentado en un bus de la ruta interurbana ya fueron identificadas por las autoridades.

De acuerdo con las hipótesis preliminares, la pareja no tienen ningún vínculo, simplemente iban sentados juntos en el autobús.

Además, se conoció que el ataque iba dirigido contra Rodríguez López, pero este extremo está siendo investigado por las autoridades.

La Policía Nacional afirmó que aún se desconoce la causa del mortal ataque, que hasta ahora suma dos muertos y tres heridos, uno de ellos un menor de edad.