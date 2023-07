Hombre muere al caer de un árbol cuando intentaba bajar mangos en San Pedro Sula

Versiones preliminares indicaron que por el árbol atraviesan algunos cables del tendido eléctrico, por lo que creen que pudo haber recibido alguna descarga eléctrica antes de resbalar y caer.

Su esposa, Saira Paz, lloraba desconsolada ante la irreparable pérdida y dijo sentirse impotente porque estuvieron juntos durante 12 años y él era sus sustento económico y su apoyo en todas las actividades, pues ella se encuentra en silla de ruedas.

“Él era mi todo, el que dormía conmigo, el que me cuidaba, me cambiaba y ahora no sé...”, relató la fémina con lágrimas en sus ojos.