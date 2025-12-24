Alias “Chory”, implicado en asesinato de la ingeniera Lilian Padilla y el DJ Luis Velásquez

El crimen de la ingeniera Lilian Elizabeth Padilla, el DJ Luis Fernando Velásquez Obregón y una tercera víctima estarían vinculados a una misma persona: alias 'Chory', supuesto miembro de la Mara Salvatrucha, quien ya fue detenido la mañana del martes. Aquí los detalles:
La captura de uno de los supuestos miembros de una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue realizada la noche del martes en los bordos de la colonia Brisas de Expocentro.
El detenido es Kevin Alexander Padilla Bolat, alias Chory, quien es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por su presunta participación en ataques armados ocurridos recientemente en el valle de Sula; entre ellos, la muerte de la ingeniera Lilian Padilla y del DJ Luis Fernando Velásquez.
Durante su captura, las autoridades policiales decomisaron un fusil tipo AR-15, una pistola Five-Seven, una escopeta, dos granadas de fragmentación, así como cargadores y municiones de diferentes calibres
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, explicó que “debido al armamento que se le encontró, no se descarta que esta persona, además de ser gatillero dentro de la estructura criminal, habría participado en algunos ataques violentos ocurridos en el sector del Valle de Sula recientemente”.
En primer caso relacionado es de la ingeniera Panilla, quien fue ultimada el sábado en el bulevar de la residencial Villas Mackay al ser atacada a balazos en su carro por sicarios que se transportaban en un automóvil marca Honda Civic azul.
Los parientes de la ingeniera civil presumen que el móvil de su crimen es la extorsión, ya que Lilian Elizabeth Padilla iba a inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara y recién había recibido una nota extorsiva de que debía pagar antes de inaugurarla.
El segundo caso es del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón, quien perdió la vida tras un ataque a disparos en el barrio Río de Piedras, luego de que desconocidos interceptaron su vehículo y abrieron fuego, terminando con su vida de forma instantánea.
Se conoció que el joven de 31 años recibió 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La Policía Nacional indicó que Luis Fernando se desempeñaba como DJ y era socio de un centro nocturno de San Pedro Sula.
El tercer caso se registró ayer en el barrio Los Andes, donde fue identificado por las autoridades policiales como Jairo Juárez Santiago, quien salía de un restaurante junto a su familia.
La hipótesis de que las tres personas fueron ultimadas por integrantes de la misma banda de sicarios se basa en que el “modus operandi” en los crímenes tiene el mismo patrón criminal, dedicada al sicariato de alto perfil.
Se informó que las indagaciones hasta el momento no establecen que los tres casos estén vinculados en cuanto al móvil, pero sí indican que los autores de los crímenes de tres casos son parte de la misma estructura criminal.